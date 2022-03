Ein Strohlager auf einem Reiterhof in Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) hat am Freitagmorgen vollständig in Flammen gestanden. 400 Heuballen fingen Feuer, wie die Feuerwehr mitteilte. Rund 100 Einsatzkräfte fuhren die Ballen einzeln heraus und löschten sie ab. Die Feuerwehr schätzt den Schaden am Gebäude und am Futter auf mehr als 150.000 Euro.