Reichenbach (dpa/lsw) - Die Frau soll am Freitagabend von einem Mann auf dem Heimweg entführt, vergewaltigt und in einer Gartenhütte zwischen Reichenbach und Plochingen festgehalten worden sein. Das Martyrium endete knapp einen Tag später, als sie von einem Suchtrupp entdeckt worden war. Der mutmaßliche Peiniger sitzt in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen.

Pressemitteilung