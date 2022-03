Die 51 Abgeordneten des saarländischen Landtags kommen am Mittwoch (09.00 Uhr) zur letzten planmäßigen Sitzung in der laufenden Legislaturperiode zusammen. Im Saarland wird am 27. März ein neuer Landtag gewählt. Ein Thema der Plenarsitzung ist der Krieg in der Ukraine. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) kündigte kurzfristig eine Regierungserklärung an - zum Thema "Krieg in der Ukraine: Die humanitären, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Herausforderungen annehmen". In einem gemeinsamen Antrag der Koalitionsparteien CDU und SPD soll der Ukraine die Solidarität des Saarlandes versichert werden.