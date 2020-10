Anfahrt: Der Kulturroadtrip startet am Bodensee in Bregenz. Aus Voralberg geht es über Oberlech durch Tirol nach Kärnten bis in die Steiermark und weiter nach Wien und Krems in Niederösterreich. Mit dem Auto von Heidelberg via Karlsruhe über die A 8 nach Ulm bis Bregenz. Von dort über die A 14 bis nach Oberlech von dort aus über die A 12 nach Innsbruck und weiter nach Kitzbühel. Dann nach Lienz über Villach und Klagenfurt bis Neuhaus. Zurück auf der A 2 Richtung Graz nach Premstätten und weiter auf der A 2 nach Wien. Über die A 22 und S 5 nach Krems. Zurück über die A 1 nach Linz und die A 8 bis Suben über Nürnberg nach Heidelberg. Rundreise ca. 2000 km, 6 Tage. Wichtig: 10-Tages-Vignette für 9,20 Euro kaufen.

Bregenz/Dornbirn/Oberlech: Kultur: Bregenzer Kunsthaus: www.kunsthaus-bregenz.at (bis 29.11.); Kunstraum Dornbirn: www.kunstraumdornbirn.at (bis 8.10); Skyspace Oberlech: www.skyspace-lech.com (permanent). Unterkünfte: www.oberlech.com/unterkuenfte.html; Hotel Ibis, DZ ab 91 Euro; Hotel Messmer, DZ 140 Euro.

Innsbruck: Sehenswürdigkeiten: Hungerburgbahn/Nord-kettenbahn (www.nordkette.com); sensationelles Panorama im "Café Lichtblick 360°" (www.360-grad.at). Gastronomie: Kaspressknödel im Stiftskeller (www.stiftskeller.eu).

Neuhaus: Kultur: Museum Liaunig: www.museumliaunig.at (bis 31.10.). Gastronomie: Hartlwirt (www.hartl-wirt.at); "Fishery Steffan" in Seidendorf (www.fishery-steffan.at).

Graz: Kultur: Österreichischer Skulpturenpark, Universalmuseum Joanneum: www.museum-joanneum.at/skulpturenpark (bis 31.10.). Gastronomie: Im "Steirer" gibt es steirische Klachelsuppe, Krautstrudel und Grießsterz (www.der-steirer.at).

Wien: Kultur: Albertina modern im Kunstlerhaus: www.albertina.at/albertina-modern/ (bis 8.11.). Gastronomie: Frühstück und Kaffepause bei Parémi Boulangerie" (www.paremi.at);

Ludwig & Adele im neuen Albertina modern (www.albertina.at/albertina-modern/besuch/cafe-restaurant/).

Krems: Kultur: Kunsthalle Krems: www.kunsthalle.at (bis 1.11.). Gastronomie: "Poldi Fitzka" (www.poldifitzka.at).