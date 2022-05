1. Januar: Alkoholisierte Jugendliche treten Vielzahl an Autospiegeln ab.

23. Februar: Zwei Verletzte bei Kollision von Auto mit Lkw an L 600-Einmündung auf B 45.

19. März: Autofahrer vormittags mit fast drei Promille unterwegs.

23. bis 25. April: Einbruch in die Elsenztalschule mit brachialer Gewalt.

Mai: Betrugsserie in und gegen Banken, unter anderem am 11. Mai in Neckargemünd und in der Bammentaler Hauptstraße mit 30.000 Schaden.

Mai/Juni: Serie an Trickbetrug-Anrufen bei älteren Bammentalern, am 25. Juni werden 9000 Euro ergaunert.

18. Juni: Glimmende Zigarette auf Balkon im fünften Stock löst Brand in Hochhaus der Johann-Sebastian-Bach-Straße mit sechs Verletzten aus.

16. September: 23-Jähriger attackiert in psychischer Ausnahmesituation Nachbarn mit Machete schwer, weitere Straftaten durch den Gebrauch der Schusswaffe durch Polizei verhindert.

29. November: Abermaliger Brand im Hochhaus mit drei Verletzten.

Ab 27. Dezember: Regelmäßige "Montagsspaziergänge" in Bammental mit bis zu 300 Teilnehmern. Auch wenn sich die Zahlen relativieren, herrscht laut Polizei ein hohes Niveau, das Aufmerksamkeit erfordere. bmi