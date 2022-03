Frankfurt/Main (dpa) - Der Sprengsatz lag demnach in einer öffentlich zugänglichen Mülltonnenbox in der Nähe eines von den Paketbomben bereits zuvor betroffenen Supermarkt-Unternehmens. Der 74-Jährige erlitt bei der Explosion Brandwunden im Gesicht und an den Händen. Es handle sich bei ihm um eine Privatperson, sagte ein Sprecher des LKA Baden-Württemberg. Die verbauten Komponenten der Sprengsätze deuteten alle auf denselben Täter hin, so der Sprecher.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Paketbombe im Dezember vom selben Täter stammt wie die Paketbomben an den Getränkehersteller ADM Wild in Eppelheim und die Lidl-Zentrale in Neckarsulm in Baden-Württemberg im Februar 2021. Ein drittes Paket, das an den Babynahrungshersteller Hipp im oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm adressiert war, wurde in einem Paketverteilzentrum am Flughafen München abgefangen und entschärft.

Ein zunächst tatverdächtiger Rentner aus Ulm wurde in einem Prozess vor dem Landgericht Heidelberg im November 2021 aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

