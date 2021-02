In der Nacht von Sonntag auf Montag kommt es zum großen Finale: Die Kansas City Chiefs und die Tampa Bay Buccaneers spielen im Super Bowl. Der Sieger ist Meister im American Football in den USA. Kein Sportereignis in dem Land ist wichtiger für die Sportfans dort. Jakob Johnson aus Stuttgart spielt selbst American Football in der amerikanischen Profi-Liga NFL. Der 26-Jährige erklärt den dpa-Kindernachrichten, worauf es ankommt.

Du spielst auf der Position des Fullback in der NFL. Was ist auf dieser Position wichtig?

Jakob Johnson: "Als Fullback muss man hauptsächlich tough (übersetzt: robust) sein und bereit sein, sich für andere einzusetzen. Meine Rolle im Team ist, den Weg für andere freizumachen. Da kann man nicht immer selber darauf aus sein, im Rampenlicht zu stehen, sondern da muss man eben ein guter Teamspieler sein."

Was ist beim Football erlaubt und was nicht, wenn man sich gegen einen Gegenspieler wehrt?

Jakob Johnson: "Football sieht natürlich immer sehr brutal aus, aber es gibt eben viele Regeln. Du darfst Gegner hauptsächlich mit deinen Händen auf den Boden werfen oder auch mit deiner Schulter rammen. Was nicht erlaubt ist, sind Sachen wie Fäuste, Treten, Kratzen, Beißen, Spucken - das ist alles verboten."

Wie verhindert man, dass der Gegner einem im entscheidenden Moment ausweicht?

Jakob Johnson: "Viel Training. Du trainierst deine Reaktionszeit, deine Geschwindigkeit, damit dir niemand entkommt. In dem entscheidenden Moment muss man dann einfach die Zähne zusammenbeißen und eine schnelle Entscheidung treffen."

Beim Football gibt es viele Spieler, aber alle reden über die Quarterbacks. Warum sind die so wichtig?

Jakob Johnson: "Quarterbacks sind die wichtigsten Spieler, weil die bei jedem Spielzug den Ball in der Hand haben. Und beim Football ist der Ball das entscheidende Werkzeug, wenn du Punkte machen und gewinnen möchtest. Die haben dadurch die Verantwortung und das Schicksal des ganzen Teams in jedem Spielzug in der Hand. Sie müssen gute Entscheidungen treffen."