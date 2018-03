Kommentar von Micha Hörnle

Man mochte es kaum glauben: Heidelberg baut so aufregend, dass manche schon von einem Bilbao-Effekt träumten. In der baskischen Stadt Bilbao führte ein spektakulärer Museumsneubau zu einem ganz neuen Image. Das wird in Heidelberg nicht passieren, dafür ist der Siegerentwurf des Konferenzzentrums dann doch nicht "Leuchtturm" genug - auch wenn die Befürworter des Standorts am Bahnhof immer diese Hoffnung weckten.

Der erste Preis ist aber auch kein Museum, das Leute anlocken muss, sondern eine offensichtlich gut geplante Tagungsstätte, die zumindest nicht ganz hässlich ist. Der erste Blick auf die Grafiken lässt einen nicht vor Begeisterung jubeln, dass nun endlich die Moderne in Heidelberg Einzug hält. Man tastet sich eher langsam heran.

Der Entwurf ist zumindest innen raffinierter geplant als außen. Insofern hat er einen zweiten Blick, eine zweite Chance verdient. Ob daraus die große Liebe wird? Eher nicht, vielleicht eher eine gute Freundschaft - ohne Kribbeln im Bauch.