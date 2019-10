Ein Kommentar von

Timo Teufert

Für die Stadtentwicklung ist die Entscheidung des Gemeinderates, den Betriebshof am Altstandort auszubauen, eine Katastrophe. Mitten in Bergheim bleibt damit dieser riesige Koloss, der nun vielleicht noch wächst und eine Entwicklung auf Jahrzehnte verhindern wird. Aber die Entscheidung der Stadträte war bitter nötig: In Zeiten, in denen alle von der Verkehrswende sprechen und den Nahverkehr ausbauen wollen, kann Heidelberg nicht noch einmal mehrere Jahre Planungszeit ins Land gehen lassen, um sich dann für einen neuen - oder vielleicht doch den alten - Standort zu entscheiden. Schließlich hat sich der Gemeinderat mit den Stimmen der Grünen vor rund zwei Jahren selbst auferlegt, eine Entscheidung zu treffen, nachdem der Ochsenkopf und das Airfield zusätzlich geprüft wurden. Beide Alternativen sind nicht mehr im Rennen, also ist es nur konsequent, jetzt auf die Bergheimer Straße zu setzen.