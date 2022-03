Ein knapp dreijähriger Junge hat sich in St. Blasien (Kreis Waldshut) nachts zu einem Spaziergang aufgemacht. Der kleine Mann war in der Nacht auf Donnerstag mit zwei Schnullern und einer Babyflasche sowie in Windeln und Gummistiefeln unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Eine Frau bemerkte den Jungen auf der Straße und verständigte die Beamten. "Allerdings verweigerte der Junge im warmen Streifenwagen die Aussage. Er war nicht bereit, seinen Namen zu sagen und redete auch nur wenig mit den Polizeibeamten" heißt es weiter in der Pressemitteilung.