La Paz (dpa) - In Bolivien ist ein Kleinbus in eine Tanzgruppe gerast und hat sieben Menschen in den Tod gerissen. Die Tänzer hätten am Ende einer Straße in der Stadt La Paz für einen Auftritt bei einem Marienfest geprobt, als sie von dem Bus erfasst wurden, sagte Polizeioberst José Caviedes im Radiosender Fides. Der Fahrer des Busses hatte auf der abschüssigen Straße offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. «Der Fahrer ist vom Tatort geflohen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Bremsen des Minibusses versagt haben. Wir untersuchen den Fall», sagte Caviedes.