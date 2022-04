Anreise: Qatar Airways fliegt direkt von Frankfurt und München den Hamad International Airport in Doha an. In der Economy Class gibt es den Flug ab 732 Euro (quatarairways.com).

Unterkunft: Doha ist geprägt von Luxushotels: Das höchste Gebäude etwa ist das Kempinski Hotel, eines der ältesten Gebäude in Westbay ist die Pyramide des Sheraton Hotels. Die Zimmerpreise beginnen bei 290 Euro. Es geht aber auch günstiger, etwa in "Souq Waqif Boutique Hotels by Tivoli" ab 108 Euro. Einem katarischen Dorf nachempfunden ist das Sharq Village & Spa von Ritz Carlton, DZ ab 180 Euro. Bei Meier’s Weltreisen sind fünf Nächte im DZ inkl. Frühstück und Flug ab 1065 Euro zu haben.

Geld: Die Währung sind Qatari Ryal. Ein Ryal entspricht 25 Cent. Kreditkarten werden fast überall akzeptiert.

Reisezeit: Herbst und Winter sind am günstigsten. Schon im Frühjahr und vorallem im Sommer kann es unerträglich heiß werden.

Weitere Infos: www.visitqatar.qa