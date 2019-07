Berlin (dpa) - Nach dem Sieg von Boris Johnson im Rennen um die Nachfolge von Premierministerin Theresa May hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den künftigen britischen Regierungschef beglückwünscht. Sie gratuliere Boris Johnson und freue sich auf eine gute Zusammenarbeit. Beide Länder solle auch in Zukunft eine enge Freundschaft verbinden, sagte Merkel nach Angaben der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Johnson hatte sich in der Abstimmung innerhalb der konservativen Tory-Partei deutlich gegen Außenminister Jeremy Hunt durchgesetzt.