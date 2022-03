Koblenz (dpa/lrs) - Der Verfassungsgerichtshof (VGH) Rheinland-Pfalz hat am Freitag in Koblenz seine Verhandlung zum Corona-Sondervermögen des Landes aufgenommen. Zu Beginn wies VGH-Präsident Lars Brocker auf die aktuelle und auch bundesweite Bedeutung des Normenkontrollverfahrens hin. So könne das Gericht in Koblenz auch einen Beitrag zur rechtlichen Bewertung von Sondervermögen für andere Zwecke leisten, etwa zu den jetzt angekündigten zusätzlichen Mitteln für die Bundeswehr. Selbst in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts seien diese Fragen bislang nicht behandelt worden.

Der VGH habe das 2020 mit 1,1 Milliarden Euro eingerichtete Corona-Sondervermögen von Rheinland-Pfalz nicht politisch zu bewerten, sagte Brocker. Er habe aber über die Einhaltung der verfassungsrechtlichen Vorschriften zu wachen.

Dabei gehe es zum einen um die Einhaltung der Schuldenregel, zum anderen um das Budgetrecht des Landtags, führte der VGH-Präsident aus. Aber "alles hängt mit allem zusammen". So sei in dem Verfahren die Frage zu klären, ob der zusätzliche Finanzbedarf zur Bewältigung der Pandemiefolgen "nicht im laufenden Haushalt hätte bewältigt werden können". Brocker erklärte den Normenkontrollantrag der AfD-Fraktion zum Corona-Sondervermögen für zulässig. Daraufhin begann die Beratung mit Beiträgen der Antragstellerin, also der AfD-Fraktion, des Landesrechnungshofs, des Landtags und der Landesregierung.

Verfassungsgerichtshof