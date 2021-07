(dpa). Sie sind kugelrund, saftig und wachsen in roten, weißen oder schwarzen Rispen. Doch die sollten erst nach dem Waschen entfernt werden, da ansonsten viel Saft der Johannisbeeren verloren geht, rät der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer. Johannisbeeren können frisch in Desserts, Cocktails, als Zutat für Müsli oder zwischendurch als Snack verzehrt werden. Die säuerlichen Beeren lassen sich auch gut einfrieren. Allerdings nicht als Rispen, sondern einzeln. Für das Entfernen eignet sich am besten eine Gabel, durch die man die Rispen zieht. Im Gegensatz zu vielen sehr druckempfindlichen Beerenarten ist die Johannisbeere relativ fest. Damit ist sie nicht so leicht verletzlich und verderblich, sagt Annabel Dierks von der Verbraucherzentrale Bremen. Locker gepackt halten sich die Beeren daher ein paar Tage im Kühlschrank.