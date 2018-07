BIOGRAFIE

Name: Jessica Michelle Chastain

Geboren am 24. März 1977 in Sacramento, Kalifornien.

Kindheit: Chastain ist in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Der Vater war Musiker, zu ihm hat sie ein "distanziertes Verhältnis"; ihre jüngere Schwester nahm sich nach Drogenkonsum das Leben; nach der Trennung ihrer Eltern wuchs Chastain bei einem Stiefvater auf.

Ausbildung: Chastain hatte Schwierigkeiten in der Schule, konnte die High School nicht abschließen. Ab 1998 Schauspielschule (Juilliard School) in New York.

Erste Rollen in verschiedenen TV-Serien: Emergency Room, The Evidence, Law & Order. Größere Rollen in Zero Dark Thirty (2012), Interstellar (2014), Der Marsianer (2015).

Auszeichnungen: Vier Golden-Globe-Nominierungen und eine Oscar-Nominierung (Zero Dark Thirty).

Privat: Seit Juni 2017 verheiratet mit Gian Luca Passi de Preposulo, einem italienischen Adeligen.