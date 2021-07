Inga Rumpf

Die 1946 in Hamburg geborene Inga Rumpf ist eine der größten deutschen Rocklegenden. Die Tochter einer Schneiderin und eines Seemanns entdeckte schon als Jugendliche ihre Leidenschaft und Liebe für Soul, Rock’n’Roll, Gospel und Blues. Anfang der 60er Jahre spielte Rumpf erste kleine Blueskonzerte im Jugendheim von St. Pauli, bald darauf sang sie mit ihrer bis heute tiefen, kräftigen und ein klein wenig verrucht klingenden Stimme in der Band City Preachers, in der damals auch der gleichaltrige Udo Lindenberg als Schlagzeuger spielte. Nach mehreren Alben nannten sich die City Preachers um in Frumpy. Die Songs wurden progressiver und psychedelischer, angesiedelt irgendwo zwischen Jimi Hendrix und Krautrock, der Erfolg des Quartetts wuchs beständig. Mitte der 70er Jahre, aus Frumpy war inzwischen Atlantis geworden, tourt die Band durch die USA und steht kurz vor dem Durchbruch, der dann jedoch ausbleibt. In der Folgezeit wird es ruhiger um Rumpf. Seit 20 Jahren lebt sie auf dem Land zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven.