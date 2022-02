Einreise und Corona-Lage: Slowenien ist derzeit als Hochrisikogebiet eingestuft. Die quarantänefreie Einreise ist nur geimpft oder genesen oder gegen Vorlage eines negativen, höchstens 48 Stunden alten PCR-Tests oder eines höchstens 24 Stunden alten Antigentests möglich.

Anreise: Direktflüge zum Flughafen Ljubljana gibt es aus Deutschland derzeit nur von Frankfurt am Main. Hin- und Rückflug kosten etwa 135 Euro. Mit dem Zug ist die Stadt am schnellsten per Eurocity vom Hauptbahnhof München zu erreichen. Die einfache Fahrt dauert etwa sechs Stunden und kostet 90 Euro.

Übernachtung: Beim Reiseportal Airbnb liegt der Durchschnittspreis bei 87 Euro pro Nacht. Ljubljana bietet aber auch viele günstige Hostels.

Der besondere Tipp: Die Schnurrbart-Tour findet vom 1. Mai bis 30. September jeden Freitag ab 15 Uhr statt. Bei schönem Wetter auf Anfrage auch außerhalb der Saison. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei zwei Personen, die maximale Teilnehmerzahl bei acht. Die Kosten betragen pro Person 45 Euro.

Info-Adresse: Ljubljana Tourism, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana (Tel.: +386 1 306 45 83, E-Mail: info@visitljubljana.si, Web: www.visitljubljana.com/de/besucher/)