INFORMATIONEN

Anreise: Nonstop fliegen Air Baltic, Lufthansa und Ryanair die Hauptstadt Vilnius an. Mit dem Auto: Fähre Kiel – Klaipeda (2-Bett-Kabine ab 189 Euro, Liegesessel 59 Euro, Pkw pro Strecke ca. 100 Euro).

Unterkunft: In Vilnius: "Antagonist Art Hotel" im Herzen der Altstadt, komfortable und individuell gestylte Zimmer in einem Gebäude aus dem 15. Jh., DZ ab ca. 80 Euro (www.artagonist.lt). In der Ignalina-Region im Südosten: "Paliesius Manor", liebevoll geführtes Hotel und Restaurant in einem ehemaligen Gutshaus mit bezaubernden Zimmern, DZ ab ca. 100 Euro (http://www.paliesiusmanor.com/). In Šiauliai (nahe Kreuzhügel): "Zveju Uzeiga", komfortables Hotel mit Restaurant in einem frisch restaurierten historischen Gebäude außerhalb der Stadt und direkt am See, DZ ab ca. 64 Euro (www.zvejuuzeiga.lt).