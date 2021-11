INFORMATIONEN

Auf welche Fische sollte man besser verzichten? Blauflossenthunfisch, Aal oder Rochen sollte man gar nicht essen, da sie vom Aussterben bedroht sind. Auch Dornhaie stehen auf der roten Liste – Schillerlocken (die Bauchlappen des Dornhais) sollten darum tabu sein. Der Dorsch-Bestand in der Ostsee liegt tief im roten Bereich und wird sich nach Schätzung von Experten auch die nächsten Jahre nicht erholen. Die Bestände des Kabeljau in Pazifik und Nordsee sind aufgrund klimatischer Veränderungen in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Auch Aal, Wolfsbarsch, Scholle, Rotbarsch, Heilbutt, Granatbarsch, Schellfisch, Schwertfisch und Atlantischer Lachs sind nicht mehr zu empfehlen.

Was ist die Alternative? Heimische Süßwasserfische sind genauso gesund wie die Arten aus dem Meer, können aber in regionalen, ökologisch kontrollierten Aquakulturen gezüchtet werden oder stammen aus Wildfang aus Fluss und See. Hierzu gehören: Karpfen, Barsch, Saibling, Bachforelle, Afrikanischer Wels und Zander. Meeresfische und Garnelen fernab der Meere werden bereits erfolgreich gezüchtet. Auch wenn es sich hierbei um Massentierhaltung handelt, sind diese Aquakulturen zumindest umwelttechnisch empfehlenswert. Im Saarland hat ein Start-up sogenannte Seawater Qubes entwickelt, mit denen im großen Stil Wolfsbarsch und Dorade gezüchtet werden kann. (www.seawaterfish.de) In Bayern gibt es Deutschlands führende landbasierte Farm für Salzwassergarnelen (www.crustanova.com, www.hansegarnelen.com). Verbraucherzentralen, WWF und Greenpeace bieten Fischeinkaufsratgeber. Generell empfehlen alle Organisationen, auf Fische mit Bio-Siegel, wie von Bioland oder Naturland zurückzugreifen.

Welche veganen Fischprodukte sind bereits erhältlich? Vegane Fischalternativen sind im Kommen. Selbst Fastfood-Anbieter wie Nordsee bieten vegane Fischprodukte an, die in veränderlichen Teilen aus Proteinen von Reis, Weizen und Hülsenfrüchten bestehen. Im Handel gibt es veganen Sashimi, Thunfisch oder Calamaris. (www.veaganseastar.com, vantastic-foods.com) Veganen Kaviar findet man mit dem Namen Aki in ausgewählten Supermärkten. Veganen Räucherlachs aus marinierter Karotte bietet zum Beispiel www.rice-up.de.