Anreise: Am besten per Zug mit ICE und TGV über Paris nach Angoulême, Gesamtfahrzeit rund sechseinhalb bis siebeneinhalb Stunden. Mit dem Auto über Freiburg und das Burgund, 970 Kilometer, rund elf Stunden reine Fahrzeit. Nächstgelegener Flughafen ist Bordeaux; Fahrzeit ab dort an die Charente circa eine bis eineinhalb Stunden.

Ausflugtipps: "Maison Martell" in Cognac mit Dach-Bar "Indigo by Martell" und zeitgenössischem Museum (www.martell.com und www.fondationdentreprisemartell.com).

Entlang des Flusses gibt es weitere, meist etwas kleinere Destillerien, z.B, die Chateau Montifaud in Jarnac (www.chateaumontifaud.com). Das Chateau Montifaud in Jarnac ist ein familiengeführter Cognac-Betrieb in sechster Generation mit Führungen und Degustation in deutscher Sprache nach Voranmeldung (www.chateaumontifaud.com). Saintes ist Unesco-Weltkulturerbe und bietet viel Sehenswertes (www.saintes-tourisme.fr).

Essen & Trinken: Das "Le Moulin de la Baine" in Chaniers ist ein idyllisch gelegenes, uriges Landgasthaus und bietet frische Forelle aus der Charente; fünf Minuten vom Schiffsanlegeplatz in einer alten Mühle. (www.moulin-baine.com). "L’Atelier de Quais", Cognac. Sehr gutes Restaurant mit erlesener Küche und hübschem Innenhof mit Blick auf den Fluss (www.atelierdesquais.fr). "La Ribaudière”, Bourg-Charente. Exzellentes Restaurant mit Michelin-Stern (www.laribaudiere.com).

Weitere Infos unter www.charentestourisme.com, www.atout-france.fr, www.atlantic-cognac.com oder www.france.fr