INFORMATIONEN

Anreise: Mödlareuth gehört zu den Gemeinden Gefell und Töpen und liegt unweit der B 2 zwischen A 9 und A 72. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist es nur schwer erreichbar. Von Berlin, Frankfurt oder München ist es jeweils rund 300 km entfernt.

Museum: Das Deutsch-Deutsche

Museum Mödlareuth ist geöffnet

Di-So (1.3.-31.10. 9-18 Uhr, 1.11.-28.2. 9-17 Uhr, Mo. nach Vereinbarung), Eintritt 3 Euro inkl. Film "Alltag an der Grenze", Führungen nach

vorheriger Anmeldung, https://moedlareuth.de/

Übernachten: www.kriegels-

gasthaus.de, www.landhausgarten-bunzmann.de

Weitere Aktivitäten: Entlang des

ehemaligen Todesstreifens können Wanderer und Radfahrer das Grüne Band, eines der größten Naturschutzprojekte Deutschlands und Europas, erleben. Mödlareuth liegt in der Nähe des Dreiländerecks von Sachsen, Bayern und Böhmen bei Hof, wo der Naturschutzstreifen beginnt. Er ist zwischen 50 und 200 Meter breit und führt bis Travemünde an der Ostsee. In der Nähe befinden sich der Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale, die Bleichlochtalsperre, der Frankenwald und das Fichtelgebirge.

Allgemeine Auskünfte unter www.frankentourismus.de, www.thueringen-entdecken.de