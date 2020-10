INFORMATIONEN

Anreise: Mit dem Auto fährt man über Frankfurt und Erfurt ca. 536 km.

Bequem auf den Burgberg: Für alle, denen der Aufstieg zu Dom und Albrechtsburg von der Altstadt aus zu anstrengend ist, gibt es auf der anderen Seite des Burgbergs eine kräfteschonende Alternative: In der Meisastraße liegt (direkt gegenüber eines kostenpflichtigen Parkplatzes) die Talstation des Panoramaaufzugs, der seine Fahrgäste für 1 Euro in 40 Sekunden direkt am Domplatz abliefert.

Unterkunft:"Romantik Hotel Burgkeller & Residenz Kerstinghaus": Vier-Sterne-Haus ruhig gelegen am Domplatz, DZ/F ab 130 Euro (www. burgkeller- meissen.de); "Dorint Parkhotel Meißen" am Elbufer mit Aussicht auf den Burgberg, DZ/F ab 97 Euro (https://hotel-meissen.dorint.com)

Essen und Trinken: Am Ende der Burgstraße animieren zwei Lokale zur Einkehr: das Wirtshaus "Grüner Humpen", das seine typisch sächsischen Gerichte nach eigener Rezeptur herstellt, und der "Weinladen" gegenüber, wo man erlesene einheimische Weine mitnehmen oder direkt trinken kann.

Porzellan-Manufaktur Meissen: Die Erlebniswelt Haus Meissen mit Schauwerkstatt, Museum, Shop und Kulina-rik ist ganzjährig von 9-17 Uhr geöffnet, an Weihnachten geschlossen, an Silvester/Neujahr von 10-16 Uhr (www. erlebniswelt-meissen.com)

Auskünfte: www.stadt-meissen.de