Übernachten: Die Jugendherberge Rottweil befindet sich in einem ehemaligen Kloster gegenüber vom Münster. Eine Übernachtung im Einzelzimmer mit Frühstück gibt es ab 33,40 Euro, www.jugendherberge-rottweil.de, wobei die Voraussetzung eine Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk ist. Diese kann man jedoch problemlos vor Ort erwerben, und zwar auch auf ein halbes Jahr begrenzt.

Essen & Trinken: In Rottweil kennt ihn wohl jeder: Den "Goldenen Becher", Hochbrücktorstr. 17. Hier wird in gemütlicher Atmosphäre schwäbische Küche aufgetischt: Maultaschen oder Linsen mit Spätzle und Saitenwürstle werden neben anderen traditionellen Gerichten gereicht, www.goldener-becher-rw.de.

Unbedingt machen:Eine Fahrt mit dem Stocherkahn auf dem romantischen Neckar sollte man sich gönnen, wenn man einen Tag in Tübingen verbringt. Tickets und Infos gibt es beim Tourist-Center, An der Neckarbrücke, www.tuebingen-info.de. Oder direkt bei den Anbietern am Fluss.

Vier Etappen Neckarradweg:Die vierte Etappe (103 km) erstreckt sich von Tübingen nach Schwenningen. Neben der in einem schönen Stadtpark gelegenen Neckarquelle befindet sich ein Biergarten.

Weitere Infos unter www.neckartalradweg-bw.de