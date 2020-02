Narrenfahrplan Bad Waldsee: So, 23.2.: 9.30 Uhr Narrenmesse in der Stiftskirche St. Peter; Mo, 24.2.: 14 Uhr großer Narrensprung mit auswärtigen Zünften; Di, 25.2.: 14 Uhr Kinderumzug, 19 Uhr Trauerumzug/Besenverbrennen, 24 Uhr Fasnetausläuten

Ansehen: Fasnetmuseum in der Waldseer Ölmühle, Führungen Mi 14-tägig um 14.30 Uhr und nach Vereinbarung ( www.bad-waldsee.de/fasnets-und-oelmuehlemuseum.html ); Erwin-Hymer-Museum Bad Waldsee, über 80 historische Wohnwagen und Reisemobile in einer interaktiven Erlebniswelt, Öffnungszeiten täglich von 10 bis 18 Uhr, Do bis 21 Uhr, Eintritt 11,50 Euro, Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre frei ( www.erwin-hymer-museum.de );

Waldsee-Therme, Öffnungszeiten täglich von 9 bis 22 Uhr ( www.waldsee-therme.de )

Unterkünfte in Bad Waldsee: Drei- Sterne-Hotel und Gasthaus Grüner Baum sowie Gästehaus "Altes Tor", Einzelzimmer ab 69 Euro, Doppelzimmer ab 109 Euro inkl. Frühstücksbuffet ( www.baum-leben.de ); Gasthof Kreuz, EZ ab 55 Euro, DZ ab 79 Euro ( www.kreuz-gasthof.de )

Allgemeine Auskünfte gibt es unter www.bad-waldsee.de