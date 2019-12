An- und Einreise: Der nächstgelegene Flughafen ist Tanger an Marokkos Nordküste, der von Deutschland aus in der Regel nur mit einmaligem Umsteigen in Europa zu erreichen ist. Deutsche Urlauber brauchen einen gültigen Reisepass, der bei Einreise noch mindestens sechs Monate gültig ist.

Reisezeit: Am angenehmsten sind Frühjahr und Herbst.

Allgemeine Auskünfte: Marokkanisches Fremdenverkehrsamt, Graf-Adolf-Straße 59, 40210 Düsseldorf (Tel.: 02 11/ 37 05 51, E-Mail: marokko@mfva.de, www.visitmorocco.com).