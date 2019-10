INFORMATIONEN

Anreise: Usbekistan und Kirgisistan werden von Frankfurt/Main aus täglich angeflogen.

Einreise: Deutsche Staatsangehörige benötigen für einen Aufenthalt von bis zu 30 Tagen seit 15. Januar 2019 kein Visum mehr.

Reisezeit: Als beste Reisezeit gelten Mai und Juni oder September bis November. Die Sommermonate machen wegen der Hitze eine Reise vor allem in die Städte beinahe unerträglich, die Winter sind sehr streng.

Pauschalreise: Wikinger Reisen bietet vier verschiedene Reisen in die Region Zentralasien an. Die beschriebene Reise findet 2020 an drei Terminen zum Preis von 3498 Euro statt, inklusive deutschsprachiger Reiseleitung, Flügen, Führungen, Eintrittsgeldern und Mahlzeiten. www.wikinger-reisen.de.

Allgemeines: https://uzbekistan.travel