INFORMATIONEN

Anreise: Condor fliegt via Mombasa von Frankfurt nach Sansibar, Sansibar zurück nach Frankfurt gibt es Nonstop-Flüge ab 200 Euro pro Strecke.

Einreise: Der Reisepass muss noch 6 Monate gültig sein. Das Visum zum Preis von 50 US-Dollar gibt es bei Einreise am Flughafen oder vorab (50 Euro) bei der Botschaft von Tansania in Berlin.

Gesundheit: Guter Sonnenschutz ist unerlässlich. Malariaprophylaxe ist angeraten. Gelbfieberimpfschutz ist für Reisende aus Europa nicht vorgeschrieben, jedoch ebenso sinnvoll wie ein Schutz gegen Hepatitis A. Wer eine Safari-Tour in Tansania-Festland vorschaltet und von dort aus einfliegt, muss eine Gelbfieber-Impfung vorweisen können.

Pauschalreisen: Neckermann bietet 7 Nächte AI im "Neptune Pwani Beach Resort" ab 538 Euro, mit Flügen ab 1047 Euro an. Ebenso bieten etliche Veranstalter Kombinationen mit Safarireisen in Kenia und Tansania an. Individuell zugeschnittene Angebote z. B. über Abendsonne Afrika, www.abendsonneafrika.de.

Auskünfte: www.zanzibartourism.go.tz und www.tanzania-gov.de