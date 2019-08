INFORMATIONEN

Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg sind es 560 Kilometer über die A 5, A 45, A 1

Übernachten: "Signalturm": Die luftige Übernachtungsmöglichkeit verfügt ein Stockwerk tiefer über ein Wohnzimmer mit Küchenzeile. Toilette und Dusche befinden sich in einem anderen Gebäude am Fuß des Turms. Geeignet für zwei Personen. Ab 140 Euro pro Nacht. www.spar-und-bau.de/service/gaestewohnungen/signalturm. Das außergewöhnliche "Hotel Fliegerdeich": Alle 13 Zimmer sind unterschiedlich, hip und "tollkühn" ausgestattet: Wer mag, kann in seinem Raum Bier vom Hahn zapfen oder sich mit einem Seilbahnsessel ins Bett beamen. Das Restaurant serviert Lamm mit Baharat und Graupen mit Ratatouille. www.hotel-fliegerdeich.de (DZ+F ab 119 Euro)

Essen und Trinken: "Le Patron am Meer": Gediegene Küche, nettes Ambiente, freundliches Personal, www.le-patron.de.

Geburtstag: Über das Jahr verteilt finden zahlreiche Veranstaltungen statt. www.150-jahre-whv.de; wilhelmshaven-touristik.de.