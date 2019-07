INFORMATIONEN

Anreise: Mit dem Flieger nach Newquay und mit Taxi oder Bus weiter nach Clovelly. Zwischen Clovelly und Tintagel verkehren unterschiedliche Buslinien.

Wandern: Zum South West Coast Path gibt es genaue Karten, Detailbeschreibungen einzelner Abschnitte und einen kompletten Führer auf Deutsch. Zu bestellen online über www.southwestcoastpath.org.uk.

Gepäcktransport: Luggage Transfers Ltd. transportiert Gepäck von Tür zu Tür, www.luggagetransfers.co.uk.

Veranstalter: Wikinger Reisen offeriert vier verschiedene Wanderungen auf dem South West Coast Path: Land’s End, Cornwall, Exmoor und Jurassic Coast (www.wikinger.de).

Übernachten: The Old Smithy Bed & Breakfast, Clovelly, (DZ+F ab 87 Euro); Borrowers Cottage, Hartland, (DZ+F ab 88 Euro); Hartland Quay Hotel, Bideford (DZ+F ab 115 Euro); The Grosvenor Bude, Bude, (DZ+F ab 88 Euro) Trevigue B&B, Crackington Haven, (DZ + F ab 93 Euro); King Arthurs Arms, Tintagel, (DZ + F ab 109 Euro).