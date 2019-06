INFORMATIONEN

Unterkunft: In reizvoller Landschaft mit Busanbindung und Kinderservice liegt das Natur- und Wellnesshotel Pfösl. 7 Tage mit Pension kosten p.P. ab 936 Euro. Für Kinder gelten ermäßigte Preise; www.pfoesl.it. Sehr schön an einem Sessellift gelegen ist das Hotel Sonnalp. 4 Tage HP ab 488 Euro/p.P.; www.sonnalb.com. Beide Hotels bieten kostenlos Wanderungen und Ausflüge an.

Wissenswert: Sagenwanderungen mit Alexander Bisan: www.naturheilt.it

Mit einer Mobil Card können Urlauber öffentliche Verkehrsmittel und Liftanlagen nutzen! Die Tickets kosten z.B. für 7 Tage 28 Euro (Kinder 14 Euro).

Literatur: "Südtiroler Sagen für Kinder erzählt", 17,90 Euro, Athesia-Verlag. "Sagen erleben in Südtirol", Folio Verlag, 13,20 Euro.

Auskünfte: Eggental Tourismus, www.eggental.com/de.