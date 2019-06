INFORMATIONEN

Anreise: Mehrmals täglich Flüge mit Lufthansa ab Frankfurt nach London Heathrow. Mit dem Zug fährt man vom Londoner Bahnhof Euston bis nach Watford Junction (www. nationalrail.co.uk). Von dort gibt es alle 20 bis 30 Minuten Shuttle-Busse zur Studio-Tour (Rückfahrticket 2,50 Pfund). Parken ist gegen Vorlage der Ticket-Reservierung gratis.

Studio-Touren: Tickets müssen im Voraus gebucht werden, um die bis zu 6000 Besucher pro Tag zu kanalisieren (http://tickets.wbstudiotour. co.uk). Der Eintritt kostet für Erwachsene 43 Pfund, für Kinder (5 bis 15 Jahre) 35 Pfund; ein Familienticket für zwei Erwachsene und zwei Kinder (oder einen Erwachsenen und drei Kinder) 140 Pfund. Mindestens drei Stunden sollte man für den Besuch einplanen, auch fünf Stunden vergehen schnell.

Übernachten: Im Umkreis von 20 Autominuten befinden sich mehrere Hotels der Kette Premier Inn. In diesen modernen, gut ausgestatteten, preiswerten Hotels lässt sich einsparen, was man in den Shops der Studio-Tour verprasst hat. Ein Zimmer kostet ab 35 Pfund, Zustellbetten werden nicht extra berechnet. Das Frühstück wird gesondert berechnet und kostet 8,99 Pfund pro Erwachsenem. Bis zu zwei Kinder in Begleitung zweier Vollzahler frühstücken kostenfrei (www.premierinn.com).