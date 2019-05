INFORMATIONEN

Anreise: Linienflüge nach Athen gibt es von allen größeren deutschen Flughäfen, zum Beispiel mit Lufthansa und Aegean Airlines. Für den Flughafen-Transfer empfiehlt sich der Bus X95. Er fährt alle 15 Minuten zum Syntagma-Platz. Die einfache Fahrt kostet sechs Euro (Senioren drei Euro, Tickets an der Bude an der Haltestelle).

Terminhinweis: Pfingsten fällt in Deutschland auf den 9./10. Juni, wird aber in Griechenland am 16./17. Juni gefeiert.

Auskunft: www.visitgreece.gr und www.whyathens.com