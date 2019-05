INFORMATIONEN

Anreise: Ab Zürich oder Frankfurt mit Qatar Airways (über Doha) oder Singapur Airways (über Singapur) nach Melbourne, Flug hin und zurück mit etwas Glück und bei rechtzeitiger Buchung ab etwa 900 Euro.

Unterkunft: Empfehlenswert sind Lodges und Ferienwohnungen, bei denen spannende Tiere direkt vor der Haustür leben. Etwa das an den Gippsland Lakes gelegene Jetty Road Retreat (2 Schlafzimmer, 1 Bad, ab 105 Euro pro N) in Sachen Papageien www.jettyroadretreat.com.au, die Kangaroo Lodge (4 Schlafzimmer, 2 Bäder, ab 248 Euro pro N) und die Yering Gorge Cottages (2 Schlafzimmer, 1 Bad, ab 263 Euro pro N)) eignet sich für die Beobachtung von Kängurus. www.alpinevalleygetaways.com.au, https://www.yeringcottages.com.au/cms/

Tipp: Von Paynesville die für Fußgänger und Radfahrer kostenlose Fähre nach Raymond Island nehmen. Die Überfahrt dauert nur wenige Minuten. Hier hängen Koalas in den meist schon recht kahl gefressenen Eukalyptusbäumen.

Essen/Trinken: Victoria verfügt über grandiose Restaurants und eine hochwertige, multikulturelle Küche, in fast jedem Örtchen gibt es ein gutes bis sehr gutes Restaurant. Typisch zum Frühstück sind "Mashed Avocado" auf Toast, zum Beispiel im Three Little Birds Café www.3lbcafe.com.au in Traralgon oder im Ginger Baker https://gingerbaker.com.au/ direkt an der Great Alpine Road in Bright. Melbourne: Ein sehr gutes Restaurant für abends ist das Charcoal Lane. Tipp: Das Känguru-Steak. www.charcoallane.com.au. Das Restaurant Chocolate Buddha hat günstige und sehr gute asiatische Küche. Tipp: Das koreanische Gericht Bimibap, www.chocolatebuddha.com.au. Paynesville: Das Sardine Eatery direkt am Hafen mit Blick auf Raymond Island bietet exzellente Fisch- und Fleischgerichte.

Sehenswert: 1. Die Führung "Aboriginal Heritage Walk" durch den Royal Botanic Garden in Melbourne kostet etwa 22 Euro. 2. Sarah Carlisle bietet mit Ventureout geführte Kajak-, E-Bike- und Mountainbike-Touren in und um Lake Entrance an https://ventureout.com.au. 3. Die Great Alpine Road entlang fahren und zwischendurch anhalten, um die Landschaft zu genießen. 4. Der Zoo Healesville Sanctuary, (Eintritt Erwachsene 23 Euro, Kinder bis 15 Jahre am Wochenende frei, sonst 12 Euro), Kängurustreicheln kostet pro Person etwa 13 Euro.