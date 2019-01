Informationen

■ Phuket: Phuket ist eine Provinz in Thailand mit einer Fläche von etwa 543 Quadratkilometern. Zu ihr gehören die gleichnamige Insel und mehrere Nebeninseln in der Andamanensee vor der Küste Südthailands. Auch die Provinzhauptstadt heißt Phuket. Haupteinnahmequelle der Provinz ist der Tourismus, vor allem an der Westküste.

■ Anreise und Formalitäten: Diverse Fluggesellschaften fliegen von Deutschland direkt oder via Bangkok nach Phuket. Für die Einreise reicht EU-Bürgern ein gültiger Reisepass.

■ Geld: 1 Euro sind etwa 37 Thailändische Baht.

■ Informationen: Thailändisches Fremdenverkehrsamt, Bethmannstr. 58, 60311 Frankfurt (Tel.: 069/1 38 13 90, www.thailandtourismus.de).