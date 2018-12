INFORMATIONEN

■ Anreise: Hintertux am Ende des Zillertals liegt etwa 520 Kilometer von Heidelberg entfernt und ist mit dem Auto über die A8 und die A12 (Inntalautobahn) in etwa fünfeinhalb Stunden zu erreichen. Empfehlenswert ist die Anreise mit der Bahn bis Jenbach, dann Umstieg in die Zillertalbahn bis Mayerhofen und weiter mit dem Bus.

■ Unterkunft: Sport Vital Hotel Central, Lanersbach 433, 6293 Tux. Telefon:+43/5287.8504- 0, Mail: info@vital-central.at. Homepage: www.vital-central.at

■ Der Natureispalast auf dem Gletscher von Hintertux ist innerhalb einstündiger Führungen zu erkunden, die täglich zwischen 10.30 und 14.30 Uhr starten. Der Eintritt inklusive Bootsfahrt kostet für Erwachsene 21 Euro, für Kinder (Zutritt ab sechs Jahren) 11 Euro. Sonderaktionen wie Stand-up-Paddling, Kajak-Touren, Eisschwimmen. Foto-Touren können wie Gruppenführungen gegen Aufpreis extra gebucht werden.

Dies beim Tourismusverband Tux-Finkenberg www.tux.at oder direkt unter der Telefonnummer +43.676.307.0000 sowie per Mail unter info@ntursport.at