INFORMATION

Anreise: Die Lufthansa bietet Hin- und Rückflug von Frankfurt am Main nach Marseille (MRS) ab 279 Euro an. Vom Flughafen fahren regelmäßig Züge und Fernbusse nach Arles. In der alten Römerstadt werden während der Wallfahrtstage Shuttle-Busse eingesetzt, die Pilger und Touristen nach Saintes-Maries-de-la-Mer bringen.

Übernachten: Das Hotel Mas de Layalle befindet sich in einer angenehm ruhigen Lage etwa sechs Kilometer vom Zentrum von Saintes-Maries-de-la-Mer mit der Wallfahrtskirche Notre Dame und dem Strand, an dem die Prozessionen zu Ehren der Heiligen Sara (24. Mai) und der Marien (25. Mai) ihren Höhepunkt finden. Doppelzimmer gibt es ab 45 Euro; www.maslayalle.fr.

Allgemeines: Die Tourismusinformation in Saintes-Maries-de-la-Mer, 5 Avenue Van Gogh, www.saintesmaries.com.