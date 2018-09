INFOBOX

Gesamtlänge des Hohlenpfads: 14 Kilometer; kann aber auch gut in Abschnitten erwandert werden.

Ausgangspunkte: Dorfplatz an der Dreschhalle in der Ortsmitte Tairnbachs (Parkmöglichkeit) oder evangelische Kirche.

Wegbeschaffenheit: Teils befestigte Wege, teils aber auch Natur- und Graswege.

Orientierung: Der Hohlenpfad ist gut ausgeschildert. Über 60 Hinweisschilder mit dem Symbol der Eidechse weisen den Weg. Zusätzlich gibt es elf Themen- und Infotafeln. Zu empfehlen ist das neue Faltblatt mit genauem Streckenverlauf. Es liegt im Rathaus Mühlhausen und den Ortsverwaltungen Tairnbach und Rettigheim aus; eine ältere Version des Flyers kann man downloaden: www.muehlhausen-kraichgau.de; Stichworte: Freizeit und Kultur, Natur- und Landschaftsschutz, Tairnbacher Hohlenpfad.

Einkehrmöglichkeiten: Benders Schlemmer-Scheune (am westlichen Ortseingang links, direkt am Hohlenpfad), Öffnungszeiten (ab September): Freitag, Samstag und Sonntag, 10 bis 20 Uhr; Reservierungen auch unter der Woche; 0 62 22/6 35 66 oder 01 76/61 00 83 80; www.bauernhof-bender.de; italienisches Restaurant "Blaue Ente" (in der Ortsmitte), Öffnungszeiten: Freitag und Samstag, 18 bis 22 Uhr; Sonntag 12 bis 14 und 18 bis 22 Uhr (telefonische Reservierung erbeten), 0 62 22/6 38 87; www.blaueente.de.

Führungen vermittelt: die Gemeinde Mühlhausen, 0 62 22 / 61 58 20; E-Mail: gemeinde@muehlhausen-kraichgau.de.