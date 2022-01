Anreise: Am umweltfreundlichsten reist man mit der Bahn von Heidelberg nach Hochfilzen an, Umstieg in München, Kufstein und Wörgl, Sparpreise ab 30 Euro (einfach Fahrt). Reisedauer: circa sechseinhalb Stunden. Mit dem Auto: circa 480 km.

Unterkunft: Das Fairhotel liegt direkt an der Loipe, Kosten pro Zimmer/Nacht mit Bio-Frühstück ab 95 Euro. Direkt im Hotel befindet sich die Nordic Academy, wo man Langlaufausrüstung leihen kann, Skilehrer buchen oder sich im Biathlon versuchen.

Weitere Infos: www.fairhotel-hochfilzen.at, www.nordicacademy.at