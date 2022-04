> Die Königlich-Württembergische Staatseisenbahn eröffnete am 28. August 1896 den Betrieb auf der Schmalspurbahn, damals noch von Lauffen bis Güglingen. 1901 wurde die Strecke bis Leonbronn verlängert. Einer der letzten Versuche der Reaktivierung der Bahn, um sie wieder in das ÖPNV-Netz einzubinden, fand 1992 statt, als der Stadt- und der Landkreis Heilbronn gemeinsam eine Modernisierung forderten, unterstützt vom "Innovationsprogramm ÖPNV" des Landes. An der Strecke liegen die Orte Lauffen, Meimsheim, Brackenheim, Frauenzimmern, Güglingen, Pfaffenhofen, Weiler, Zaberfeld und Leonbronn. Der teilweise idyllische Streckenverlauf liegt parallel zur Zaber, die in Lauffen in den Neckar mündet. (bfk)