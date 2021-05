Hirschberg/Weinheim. (ans) Als Max Ost von Getränke Ost kürzlich die Nachricht bekam, dass der Graffiti-Sprüher, der seinen Kühlanhänger im Dezember 2020 verunstaltet hat, ermittelt werden konnte, konnte er es kaum glauben. Und noch dazu wollte sich der Jugendliche bei ihm entschuldigen, hieß es in dem Schreiben. "Ich schaue jetzt mal, ob er sich tatsächlich entschuldigt. Falls ja und falls er den Kühlanhänger wieder sauber macht, ziehe ich meine Anzeige zurück", sagte Ost der RNZ.

Auch die Gemeinde, die ebenfalls Ende und Anfang des Jahres vielerlei Schmierereien an kommunalen Gebäuden zu verzeichnen hatte, kann bestätigen, dass die Täter von diversen Graffiti ermittelt werden konnten. Wie sich die Kommune nun verhalten wird, sei noch nicht abschließend zu beantworten, teilte der stellvertretende Hauptamtsleiter Michael Frank auf RNZ-Anfrage mit. Das hänge voraussichtlich vom angekündigten Gespräch ab. Die RNZ hakte auch bei der Polizei nach. Diese verwies jedoch an die Staatsanwaltschaft Mannheim, die am Montag Rückmeldung gab.

So konnten laut Staatsanwaltschaft nach derzeitigem Stand zwei Taten in Weinheim, an der Johann-Sebastian-Bach-Schule und am Hirschkopfturm, sowie sechs in Hirschberg zwischen Dezember 2020 und März 2021 aufgeklärt werden. Diejenige am Hirschkopfturm sollen ein Jugendlicher und ein Heranwachsender aus Weinheim begangen haben, so die Staatsanwaltschaft. An den übrigen Taten soll ein Jugendlicher aus Hirschberg beteiligt gewesen sein, wobei bei zwei seiner Taten noch der erwähnte Jugendliche aus Weinheim dabei gewesen sein soll. Die Tatverdächtigen waren in ihren polizeilichen Vernehmungen geständig, schreibt die Staatsanwaltschaft Mannheim.

Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag belaufen. Genauere Angaben könnten derzeit nicht gemacht werden, da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien. Die Akten würden voraussichtlich erst diese Woche an die Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Was jetzt mit den Jugendlichen passiert? "Die möglichen Sanktionen im Jugendstrafrecht reichen von erzieherischen Maßnahmen wie Schadenswiedergutmachung oder Arbeitsstunden bis hin zur Verhängung einer Jugendstrafe"., antwortet die Staatsanwaltschaft auf die RNZ-Anfrage.

Update: Montag, 31. Mai 2021, 19 Uhr

Schmierereien in Leutershausen häufen sich

Graffiti an Grundschule, Sportgelände und an der Gemeindebücherei entdeckt.

Hirschberg-Leutershausen. (ans) Bislang unbekannte Täter haben in jüngster Vergangenheit vermehrt Farbschmierereien durch Graffiti in Leutershausen hinterlassen. Im Bereich der Martin-Stöhr-Grundschule machten sich die Täter laut Pressemitteilung der Polizei im Zeitraum von Mittwoch, 20. Januar, bis Donnerstag, 21. Januar, an einer Wand zu schaffen. Weitere Graffiti-Schmierereien fand man im Bereich des Sportzentrums. Ein Rückschluss auf die Tatzeit sei hier allerdings nicht mehr möglich, so die Polizei.

Zuletzt machten sich die Täter im Zeitraum von Freitag bis Samstag an der Gemeindebücherei, dem ehemaligen Feuerwehrhaus, in der Raiffeisenstraße zu schaffen und besprühten die Tore mit schwarzer Farbe. Ob ein Tatzusammenhang besteht, bedarf laut Polizei noch weiterer Ermittlungen. Bereits Ende des Jahres 2020 hatte es zahlreiche Farbschmierereien gegeben, vor allem auf kommunalen Gebäuden (die RNZ berichtete).

Die Gemeinde hat nun Anzeige gegen Unbekannt erstattet, wie die Pressestelle des Mannheimer Polizeipräsidiums der RNZ bestätigte. Der Gesamtschaden werde auf 600 bis 700 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefon 0 62 01/ 1 00 30, in Verbindung zu setzen.

Update: Montag, 25. Januar 2021, 19.30 Uhr