Vom 20. bis 22. Juli macht die Formel 1 in Hockenheim Station. Der Vertrag läuft in diesem Jahr aus. Ob es über 2018 hinaus auf dem Hockenheimring Formel1-Rennen geben wird, ist noch ungewiss. Bislang wurden rund 57.000 Tickets im Vorverkauf abgesetzt. Foto: Kastl

Die Sportwagenmarke Porsche hautnah erleben. Das soll im zukünftigen "Porsche Experience Center" auf dem Hockenheimring möglich werden. Ein Teil der Innentribüne A an der Einfahrt ins Motodrom wird dafür abgerissen. Porsche zahlt an den Hockenheimring dafür Pacht. Auch das nebenan gelegene Gelände des bisherigen ADAC-Fahrsicherheitszentrums wird Porsche anmieten und für Trainings- und Handlingsfahrten nutzen sowie einen Offroad-Parcours anlegen. Am Hockenheimring wird nach Leipzig, Le Mans, Silverstone, Atlanta, Los Angeles und Shanghai das siebte Kundenerlebniszentrum dieser Art entstehen. Auf 4500 Quadratmetern über drei Etagen verteilt sollen Eventflächen, Veranstaltungsräume, Werkstätten sowie Showrooms entstehen: "In den ,Porsche Experience Centern’ können unsere Kunden und Fans die Performance unserer Fahrzeuge sowie die Faszination der Marke hautnah erleben", meint Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Porsche. hab