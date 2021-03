Unter "Workation" versteht man die Verbindung von Arbeit (englisch: "work") und Urlaub ("vacation"). Das bedeutet, dass Menschen, die mobil arbeiten können, dafür an bestimmte Orte reisen und dort arbeiten und Urlaub machen.

Dieses Arbeitsmodell begann sich mit den Möglichkeiten der Telearbeit und dem Ausbau des Internets zu verbreiten. In dem Moment, als die Arbeit durch Laptop und Internet nicht mehr in einem festen Büro erledigt werden musste, konnten mehr und mehr Arbeitnehmer den Ort, an dem sie arbeiten, frei wählen. Vorausgesetzt die Internetanbindung ist da, kann dies am Strandhotel, der Berghütte oder auf dem Kreuzfahrtschiff sein.

Mit steigender Nachfragen stellen sich auch immer mehr Anbieter auf diese speziellen Gäste ein. So bieten zum Beispiel klassische Urlaubshotels nun auch Zimmer und Service, die auf Workation-Kunden ausgerichtet sind, die nach getaner Arbeit dann Urlaub machen. (rl)