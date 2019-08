Womit Gastronomen zu kämpfen haben

Der "Franke-Dokter", das Hotel "Kaiser", das Restaurant "Sonus": Allein seit dem vergangenen Jahr hat Schriesheim drei Gastronomien verloren - bisher ersatzlos. Die Gründe sind vielfältig: die fehlgeschlagene Suche nach einem Nachfolger, ein unpassendes Konzept und abnehmende Besucherzahlen in einem ländlichen Ort.

Doch der Rückgang von Gastronomien in der Weinstadt ist Teil eines breiteren Trends: Landesweit sinkt die Zahl der Gasthäuser, besonders außerhalb der Großstädte. Aus Zahlen des Landesamts für Statistik zur Umsatzsteuer, die der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) ausgewertet hat, geht hervor, dass zwischen 2007 und 2018 insgesamt 1913 Gastronomien in Baden-Württemberg weggefallen sind. Damit hat auch die Versorgungsdichte abgenommen. Besonders dramatisch ist die Entwicklung im ländlich geprägten Neckar-Odenwald-Kreis: Dort sank die Zahl der Betriebe innerhalb von elf Jahren von 310 auf 255. Aber auch im Rhein-Neckar-Kreis geht die Zahl der Gastronomien zurück: Waren es 2007 noch 1311 Betriebe, sank deren Zahl bis 2018 auf 1216.

In einer Umfrage unter den Mitgliedern im Landesverband Baden-Württemberg machte der Dehoga vor allem "steigende Arbeitsbelastung, dürftige Erträge und ungelöste Nachfolgeprobleme" als Probleme aus. "Die Umfrage zeigt ganz klar: Wenn politisch nichts passiert, wird das Gasthaus-Sterben im Land weitergehen", wird Landesvorsitzender Fritz Engelhardt in einer Pressemitteilung zitiert.

Der Branchenverband beklagt zudem einen Mangel an Mitarbeitern und ein aus seiner Sicht zu strenges Arbeitszeitengesetz. Vor allem die Inhaber der Betriebe müssten dadurch mehr arbeiten. Durch die Einführung und Anpassung des Mindestlohns sind zudem in vielen Restaurants und Lokalen die Personalkosten gestiegen, auch die Vorgaben in Sachen Hygiene sind immer wieder verschärft worden. (fjm)

In der Serie "Wer, Was, Wirt" widmet sich die RNZ in loser Reihenfolge denjenigen in Schriesheim, die dennoch ihre eigene Gastronomie führen - manche erst seit wenigen Wochen, andere bereits seit Jahrzehnten.