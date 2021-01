> Zum "Wildererkreuz" startet man am besten an der Molkenkur und nimmt in östlicher Richtung den Felsenmeerweg. Nach circa 250 Metern rechts auf den Bismarckhöhenweg abbiegen. Diesem circa 600 Meter folgen. An der Bismarckhöhe nach rechts auf das Pfädchen abbiegen. Den Schwabenweg queren; etwas oberhalb ist das Wildererkreuz. Die vorgeschlagene Route ist durchgängig identisch mit dem Odenwald-Vogesen-Weg des Odenwaldklubs. Dieser ist markiert mit einem roten Strich auf weißem Grund. Wo das Pfädchen von den Forststraßen abzweigt, liegen jeweils Hinweissteine. (bec)