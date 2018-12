Weltkirchlicher Friedensdienst

Seit zehn Jahren bietet der BDKJ (Bund der katholischen Jugend) in Verbindung mit der Diözese Rottenburg-Stuttgart jungen Deutschen die Möglichkeit, sich ein Jahr in Afrika, Lateinamerika oder Asien zu engagieren. 245 junge Erwachsene haben bislang dieses Angebot angenommen. Seit dem Jahr 2012 lädt der BDKJ im Rahmen des "Reverse-Programms" auch junge Erwachsene aus diesen Erdteilen nach Deutschland ein. Im Zeitraum 2018/2019 leisten zehn Freiwillige aus Argentinien, Bolivien, Brasilien, Indien, Mexiko, Peru und Uganda ebenso für ein Jahr Freiwilligendienste in Württemberg. Gemeinsame Grundlage ist es, dass junge Menschen in Institutionen mitarbeiten, bei Gastfamilien leben und sich in den jeweiligen Kirchengemeinden engagieren.