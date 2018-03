Welche Auflagen gibt es in den umliegenden Gemeinden?

> In Hirschberg gibt es laut Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt keine generelle Regelung, dass bei Veranstaltungen Security-Personal anwesend sein muss: "Nur bei Veranstaltungen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass es zu Zwischenfällen kommt, gibt es solche Auflagen." Ansonsten sei der Veranstalter dafür verantwortlich, dass Fluchtwege frei bleiben und nicht zu viele Menschen im Raum sind. Eine Verschärfung der Auflagen sei nie Thema gewesen.

> In Ladenburg erfolgt die Vergabe städtischer Räume in der Regel ohne eine konkrete Auflage, Security-Kräfte bereitzustellen. Die Auflage sei aber abhängig von Größe und Zweck der Veranstaltung, so die Stadtverwaltung. Bei kommerzieller Nutzung für Konzerte, Feiern und in Ausnahmefällen könne es durchaus sein, dass Sicherheitspersonal bereitgestellt werden muss, wenn Störungen zu erwarten sind.

> In Edingen-Neckarhausen seien solche Auflagen bisher nie Thema gewesen, sagt Bürgermeister Simon Michler: "Mir ist nicht bekannt, dass wir so was mal gemacht haben."