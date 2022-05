> Die "Wein Villa" in der Cäcilienstraße 66 ist ein Gebäude mit Stil und Geschichte und ein Zeugnis, mit welchem Anspruch und Geschmack das reiche Heilbronner Bürgertum des 19. Jahrhunderts seinem Lebensstil den passenden Rahmen gab. Marie Henriette Faißt, geborene Cluss (1831-1902), Stifterin und Mäzenin der Musik, war unter anderem Gastgeberin für den Komponist Hugo Wolf. Das mehrfach erweiterte und umgebaute Haus im Stil des Historismus zeigt auch in der Innengestaltung, beispielsweise mit den Fresken von Wänden und Decken, die große Hinwendung zur Musik und zu den schönen Künsten. Es steht aber auch für den südlichen Lebensstil: Auf einem der Veduten ist das Motiv der Blauen Grotte von Capri zu sehen. Gartenzimmer, Musikzimmer, das Treppenhaus – alles ist in dieser Manier künstlerisch gestaltet. Über verschiedene Wechsel kam das lange vernachlässigte Haus 1999 in den Besitz der Stadt, sie ließ es, seinem denkmalgeschützten Rang entsprechend, soweit herrichten, dass die heutige Nutzung möglich ist. Dafür, dass manche Räume im Winter nicht heizbar sind, entschädigt die Sommergastronomie im schönen Vorgarten. (bfk)