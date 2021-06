Drei Wasseraufbereitungsanlagen (Gundelsheim, Böttingen, Höchstberg) verwenden seit dem Jahr 2000 bzw. 2005 die fortschrittliche Technik der Nanofiltration. Dabei durchfließt das Rohwasser in der Technikzentrale Filtrierröhren, deren Filter Nanopartikel bis zu einem Zehntausendstel-Millimeter festhalten. Damit wird das Trinkwasser von Bakterien und sogar von Viren befreit. Das Wasser wird außerdem entkalkt und fließt nach der Behandlung mit acht Grad dH (deutsche Härte) als weiches Wasser aus den Wasserhähnen der Verbraucher. In Gundelsheim kommt das Rohwasser aus zwei ergiebigen Brunnen. Dies macht die Trinkwasserversorgung in der Kernstadt unabhängig – ein großer Vorteil bei immer heißeren und trockeneren Sommern.