Warum Mäuse?

Was für den Nager als Versuchstier spricht

Am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg stellen Mäuse den Großteil der Versuchstiere (siehe Artikel rechts) – aber nicht nur dort. Bei 78 Prozent aller in Deutschland eingesetzten Versuchstiere handelt es sich um Mäuse und Ratten. Das geht aus Zahlen des Bundesinstituts für Risikobewertung hervor, die im Dezember veröffentlicht wurden.

Die Nagetiere sind nicht nur klein und gut zu halten. "Mäuse sind genetisch gut beschrieben", erklärte der Krebsforscher Prof. Mathias Heikenwälder auf der Presseveranstaltung am Donnerstag im DKFZ. Mäuse zählen zu den Tieren, deren Erbgut am besten erforscht ist. Nach Angaben der Max-Planck-Gesellschaft kommen 95 Prozent der Gene der Maus in ähnlicher Form auch beim Menschen vor. Viele Erkenntnisse lassen sich deshalb auf den Menschen übertragen, auch wenn uns nicht-menschliche Primaten genetisch noch näherstehen. "Versuche mit Affen sind eher im Fall von Medikamenten nötig", so Prof. Kurt Reifenberg. Studien zur Medikamentenzulassung werden am DKFZ in Heidelberg jedoch nicht durchgeführt. Zudem sind Versuche mit Affen besonders streng reglementiert, Versuche mit Gorillas, Schimpansen und Orang-Utans sind in Deutschland komplett verboten.

Tierschutzrechtliche Vorgaben bestehen jedoch auch für Mäuse, Versuche mit ihnen müssen behördlich genehmigt werden. Weil DKFZ-Wissenschaftler die Verlängerung eines Experiments mit Mäusen um sechs Wochen nicht ordnungsgemäß beantragt hatten, erhielten sie Ende 2019 einen Bußgeldbescheid. (jul)